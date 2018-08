Nu kan københavnerne få morgenmaden bragt til døren: Flere hundrede bestilte den første dag

Takeaway-virksomheden Just Eat har netop lanceret levering af morgenmad i København som deres nye satsning. Konceptet løb af stablen i weekenden, og flere hundrede har allerede gjort brug af tilbuddet.

Fremover behøver du som københavner ikke tage turen til bageren efter morgenbrød, pålæg, kage og juice i weekenden - i stedet kan du klikke dig ind på Just Eat og betale 49 kroner for morgenmadsudbringning, præcis som vi kender det fra deres levering af aftensmaden.

Takeaway-virksomhedens nye morgenmadskoncept løb af stablen søndag, og flere hundrede har indtil videre benyttet det nye tilbud, oplyser Just Eat’s administrerende direktør, Carsten Boldt.

I første omgang starter projektet som en forsøgsordning i København, der skal kortlægge markedets potentiale. Projektet er stadig i opstartsfasen, og Just Eat har indtil videre indledt et samarbejde med en række forskellige bagerier heriblandt Reinh Van Hauen, Khorn, Shabaz, Café Europa 1989 og 7-Eleven.

»Vi har ikke præcise tal på, hvor mange københavnere der har benyttet sig af tilbuddet, men det drejer sig allerede om flere hundrede bestillinger,« siger Carsten Boldt.

Mangel på tid i hverdagen

Tidligere var takeaway-mad leveret til døren forbeholdt de tømmermændsramte dage. Men det har ifølge Carsten Boldt ændret sig.

»Det er blevet langt mere udbredt, at man også bestiller takeaway på hverdagsaftener og også til frokost. Derfor tænkte vi, at det nye må være også at kunne bestille morgenbrød, smør og kage,« siger han.

Kommunikationsrådgiver med speciale i livsstil Henrik Byager begrunder den øgede efterspørgsel på takeaway med, at mange danskere mangler tid i hverdagen.

»Det er tiden, som vi vurderer ud fra. Hvis vi tænker, at vi får noget ud af den ekstra tid, det giver os at få et måltid leveret, betaler vi gerne for det. Naturligvis såfremt pris og kvalitet harmonerer nogenlunde,« siger Henrik Byager.

Ifølge direktør Carsten Boldt er ambitionerne ikke at nå samme niveau som med udbringning af aftensmad, og som udgangspunkt skal tilbuddet om morgenmad også kun være tilgængeligt fredag, lørdag og søndag.