Henrik Yde: »Hvis man åbnede en grillbar i Asien, ville den se sådan her ud«

I dag åbner Henrik Yde endnu en restaurant i Kiin Kiin-kæden. Denne gang under navnet BRW. Der er talt om en asiatisk fast food-restaurant med placering centralt på Nørrebro.

Om få timer kan stjernekongen Henrik Yde skrive intet mindre end 16 restauranter på CV’et. I dag åbner han nemlig endnu en ved navn BRW (Bao Ramen Wings).

Der er tale om en en asiatisk fast food restaurant, og på menuen finder du bl.a hawaiiansk/japansk Poke med rissalat, marinerede kyllingevinger og forskellige varianter af ramen.

Konceptet for restauranten er at lave let sundt mad, der er nemt at tage med på farten.

»Vi vil gerne vise københavnerne, at det ikke behøver at være kompliceret at spise asiatisk mad på gaden. Mange tænker også fast food mad som noget usundt, men det behøber det ikke at være. Vi laver alt fra bunden, og sælger sunde, hjemmelavede retter, som man sagtens kan nyde på farten med god samvittighed«, siger Henrik Yde.

Den nye restaurant ligger på Fælledvej 9, Nørrebro. En placering, der er valgt, da selve konceptet for restauranten, i følge Henrik Yde, passer godt ind i bydelen, hvor der især bor mange unge samt børnefamilier.

»Det er en familievenlig restaurant med sundt og børnevenligt mad, der både kan spises her eller tages med. Hvis man åbnede en grillbar i Asien, ville den se sådan her ud«, siger Henrik Yde.

Hvad: BRW (Bao Ramen Wings)

Hvor: Fælledvej 9, København N

Hvornår: Åbner i dag 11. September kl. 16