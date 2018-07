Fra bearnaise til insekter: Her finder du Roskilde Festivalens bedste burgere

Burger, burger og burger. Tømmermændsmaden over dem alle. Udbuddet er stort på årets Roskilde Festival. AOK guider til fem burgersteder, der byder på alt fra den klassiske til den helt alternative.

Saftig andeburger

Duck It, som er en af de mere populære foodtrucks i København, er også at finde på dette års Roskilde Festival. Her er, som navnet antyder, saftig and på menuen.

Du finder Duck It i Food Court, hvor du kan bestille enten Duck You Burger, Duck n chips eller begge dele.

Hvad: Duck It

Hvor: Food Court

No bullshit-burger

I 2016 åbnede YOBurger i København K, og året efter rykkede de for første gang med på Roskilde Festivalen. Igen i år kan man nyde godt af de delikate simple burgere bestående af en økologisk briochebolle, som er smurt med smør og stegt, tre forskellige okseudskæringer fra Grambogård bøf, ost, tomat, salat og en hemmelig dressing.

Udover burgeren kan man også bestille yoportobell og fritter i madboden.

Hvad: YOBurger

Hvor: Back Alley

Læs også: Overblik: Københavnske spisesteder rykker ind på Roskilde Festival

Tømmermændenes hede bearnaise-drøm

Madklubben åbner den ene restaurant efter den anden i København. De sidste par år har de også været at finde på Roskilde Festival, hvor der konstant har været meterlange køer foran deres madbod. I år er de tilbage på Dyrskuepladsen, og de har masser af bearnaise med.

Deres Steak 'n' Bearnaise Sandwich byder på ristet briochebolle, oksetyndsteg, lun bearnaise, hjertesalat, tomat og løg. Vil man gerne gå vegetarvejen, kan man få perlebygrisotto med sommergrønt.

Hvad: Madklubben

Hvor: Art Zone

Spis sprøde insekter

Man kan også kaste sig over noget så delikat som en insektburgeren. Burgeren fra Syngja fik sin debut på Roskilde Festival i 2017 og kan igen i år nydes i Food Court.

Burgeren er en veggieburger med insekt-sprinkle og serveres med green fries med fårekyllinger.

Hvad: Syngja

Hvor: Food Court

Københavnerklassikeren

En af Københavns sande burgerklassikere, som har vundet Byens Bedste Burger op til flere gange, har i år også fundet vej til Roskilde Festival.

I boden, som du finder i Arena Park, kan du vælge mellem Kevin Vegan, The Treehugger, Cheese n smoke og twister fries.

Hvad: Cock's & Cows

Hvor: Arena Park

Læs også: Guide: 5 barer du skal besøge på årets Roskilde Festival