Sommerfestival i Kongens Have aflyst

En afgørelse fra Fredningsnævnet har sat en stopper for festen.

I 2017 fik København en ny festival, der over to dage i juni forvandlede Kongens Have til en stor havefest med street food i lange baner og navne som Kris Kristofferson, Lisa Ekdahl, Folkeklubben, Flogging Molly og Passenger på programmet.

Det var meningen, at successen skulle gentages i år, og navne som Jason Isbell, Seasick Steve og Ben Harper var allerede på plakaten. Men nu er festivalen aflyst. Det oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse:

»En pludselig og definitiv afgørelse fra Fredningsnævnet betyder, at Københavns folk- og americana-festival, Komos, med stor beklagelse er nødt til at aflyse årets udgave, der skulle have fundet sted i Kongens Have den 22. og 23. juni.«

Arrangørerne har forsøgt at finde en ny lokation, hvor festivalen kunne afholdes, men uden held. Derfor aflyses Komos, og billetterne refunderes.

Som et plaster på såret til dem, der havde glædet sig til musikken, kommer nogle af stjernerne alligevel til Danmark og spiller. De gæster i stedet spillesteder rundt omkring i landet. Se mere her.

Komos vender tilbage 21. og 22. juni 2019 på et endnu ikke offentliggjort sted.