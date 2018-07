Se billederne: Kunst, kys, koncerter og store stjerner på Roskilde Festival

Badesøen ved Silent and clean campingområdet, tirsdag den 3. juli 2018. Selv om Roskilde Festival for mange forbindes med snavs og larm, vælger flere at ansøge om eller betale ekstra for at få lov at bosætte sig i de festivalområder, hvor man forpligter sig til eksempelvis at holde området rent eller være stille i løbet af natten. Ritzau snakker med Roskilde Festival og en forsker om udviklingen, og hvorvidt den skyldes, at vi er blevet mere magelige, ansvarsbevidste eller noget tredje. Det skriver Ritzau, tirsdag den 3. juli 2018.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix)