Overblik: Nu indtager Distortion de københavnske gader

Fra 30. maj til 3. juni går det løs i København. AOK giver dig overblik over Distortion 2018.

Nu er det igen blevet den tid på året, hvor bassen buldrer ud over byen, mens tusindvis af feststemte københavnere drikker øl og danser i gaderne.

Distortion er over os, og det betyder fem dage med fest og musik. Det hele starter med gadefest på Nørrebro onsdag 30. maj, og dagen efter er det Vesterbro, der lægger asfalt til løjerne. Begge dage er der desuden fest på Rådhuspladsen.

Op til weekenden trækker festlighederne væk fra brokvartererne og ud på Refshaleøen, som igen i år omdannes til Distortion Ø. Søndag sluttes der af med chill-out på et endnu ikke offentliggjort sted i byen.

Musikprogrammet byder på navne som Chinah, AV AV AV, Lunice, ELOQ og meget, meget mere. Du kan se hele årets line-up her.

Gadearmbånd og billetter

Man kan være med til Distortion helt gratis, men festivalen sælger forskellige typer af billetter, der giver adgang til de største og vildeste events.

For 130 kr. kan man købe et gadearmbånd, der giver adgang til festivalens såkaldte »main street parties« onsdag og torsdag, og hvis man har gadearmbånd på, kan man desuden benytte særlige luksustoiletter.

Når gadefesterne lukker kl. 22, tager Distortion Club over på klubber flere steder i byen. Her skal man købe et Distortion Pass for at være med. Det koster 550 kr., og ud over adgang til klubfesterne onsdag og torsdag gælder det til Distortion Ø og alle main street parties.

Vil man nøjes med at feste på Distortion Ø, kan man købe billet hertil for 500 kr.

Du kan købe billetter her.

Også for de små og de ældre

Distortion er ikke kun for de unge. Også børn og ældre kan være med.

Onsdag og torsdag kan de mindste festaber danse og lege i hhv. Ørstedsparken og Skydebanehaven, hvor der afholdes Børnedistortion. Her er også masser af musik, men der passes på de små ører, så bassen brøler ikke så højt. Ud over at lytte til musik og fyre den af på dansegulvet kan ungerne bl.a. hoppe i en stor hoppeborg og prøve den brasilianske sport capoeira.

Fra kl. 17 til 20 onsdag inviterer plejehjemmet Sølund på Nørrebro til Distortion-havefest for både unge og gamle. Her er københavnere i alle aldre velkommen, når både gamle og nye toner strømmer ud af højttalerne, og man kan få sig en svingom på græsset. Det er tredje gang, at Sølund inviterer til Distortion, og sidste år festede mere end 500 gæster med plejehjemmets beboere.

Program

Onsdag 30. maj - Nørrebro

Gadefesterne begynder kl. 16 og slutter kl. 22.

Main street parties foregår på Blegdamsvej 3 samt Rådhuspladsen, og her kræver det gadearmbånd at være med.

Se kort over onsdagens koncerter og gadefester her.

Børnedistortion foregår i Ørstedsparken kl. 14-18.

Torsdag 31. maj - Vesterbro

Gadefesterne begynder kl. 16 og slutter kl. 22, og de finder hovedsagligt sted på .

Main street parties foregår på Litauens Plads, Liva Weels Plads og Rådhuspladsen, og her kræver det gadearmbånd at være med.

Se kort over torsdagens koncerter og gadefester her.

Børnedistortion foregår i Skydebanehaven kl. 14-18.

Fredag 1. juni - Distortion Ø

Festen begynder på Refshaleøen kl. 16 og varer til kl. 04.

Her skal du have billet for at være med.

Se kort over Distortion Ø her.

Lørdag 2. juni - Distortion Ø

Festen begynder på Refshaleøen kl. 18 og varer til kl. 06.

Her skal du have billet for at være med.

Se kort over Distortion Ø her.

Søndag 3. juni - chill-out