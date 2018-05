Guide: 8 steder du kan hoppe i havnen i København

Sommeren er endelig over os, og heldigvis er København spækket med lækre havnebade, der bare venter på, at du hopper i. AOK giver dig fem bud på, hvor du skal tage hen og bade i København.

Havnebade

Den på Vesterbro

Glade vandhunde boltrer sig i vandet ud for Fisketorvet, i de tre bassiner - et børnebassin, et almindeligt bassin og et udspringsbassin med vipper på en, to og tre meter.

Der er tre livreddere ansat til at passe på badegæsterne, så man trygt kan kaste sig i bølgen blå.

Havnebadet har åbent alle ugens dage, dog er der kun livredder til stede kl. 11-19.

Hvad: Havnebadet ved Fisketorvet

Hvor: Kalvebod Brygge 55, København V

Hvornår: 1. juni til 30. september kl. 11-19

Den på Bryggen

Med sin centrale placering og udkig til Københavns havnefront er Havnebadet Islands Brygge et oplagt sted at tage sig en sommerdukkert. Hovedbassinet er 75 meter langt, og til børnene findes to bassiner, et soppebassin og et lidt dybere børnebassin.

Havnebadets udspringstårn er blevet et vartegn. Formet som stævnen på et skib tårner det sig op, og her kan vovehalse prøve kræfter med tre- og femmeteren, mens de mindre vovehalse kan tage hoppet på en meter. Der er ingen omklædningsrum, men 100 meter henne ad kajen findes offentlige toiletter.

Har man brug for en skyller efter saltvandsturen, kan man bruge ferskvandsbruserne. Anlægget er under opsyn af livreddere, og der er gode muligheder for at købe is lige om hjørnet. På plænen foran havnebadet er der plads til at spise frokost eller nyde en øl efter svømmeturen.

Hvad: Islands Brygge Havnebad

Hvor: Islands Brygge, København S

Hvornår: 1. juni til 30. september

Den i sydhavn

Ved Sluseholmen i Sydhavnen er havnebadet bygget på flydende træpontoner, der danner en lille lagune. Badet er fri af kajen, og for at komme derud skal man over en lille landgangsbro, der bølger med vandet.

På pontonerne kan man ligge og nyde solen, når man ikke er i vandet. Er der optaget eller vil man gerne spise sin frokost, uden at det hele vugger under en, kan man lægge sig ind på det såkaldte bagland, som er græsplænen på land. Havnebadet er en tumleplads for svømmere, motionister, udspringere, børn og barnlige sjæle.

Havnebadet består af tre bassiner, et lege- og soppebassin til de mindste, et børne- og ungdomsbassin med en meter dybt vand og et hovedbassin. I det store bassin kan man svømme 25 meter på langs, og de modige kan prøve kræfter med udspring fra 3,5 meter i den ene ende af bassinet.

Hvad: Havnebadet Sluseholmen

Hvor: Teglholmshavnen, København SV

Hvornår: 1. juni til 30. september kl. 11-19

Badezoner

Ud over de tre havnebade er der også en del badezoner i Københavns Havn. Forskellen på havenbade og badezoner er, at havnebadene er omkranset af et fysisk anlæg, mens badezonerne er markeret med bøjer og flyderør, og altså ikke er omkranset af et fysisk anlæg. Der er heller ikke livreddere til stede ved badezonerne, som der er i dagtimeren ved havnebadene.

Læs mere om Havnebade og Badezoner i København på Københavns Kommunes hjemmeside her.

Badezone Halfdansgade

Halfdansgade 1, 2300 København S

Badezone Halvandet

Refshalevej 325, 1432 København K

Badezone Havnevigen

Viggo Kampmanns Plads, 2300 Kbh S

Badezone Sandkaj

Sandkaj (ved nr. 27), 2150 Nordhavn

Badezone Søndre Refshalebassin

Refshalevej 151, 1432 Kbh K