Guide: 12 gode steder på Værnedamsvej

På Værnedamsvej 3a finder man modebutikken, der hedder noget så simpelt som Shop. En lille hyggelig butik, der forhandler egne brands – de tre mærker Froks, Molberg og Second Arrival, som de tre ejere Maja Haahr, Isabella Molberg Pedersen og Melissa Molberg Pedersen står bag. Et søskendepar og en god veninde, der i 2009 blev enige om at åbne deres egen butik, hvor de tre beklædningsdesigneres brands rigtig kunne komme til deres ret. Ud over tøj og sko sælges der smykker fra bl.a. Pernille Corydon og Pretty Ugly, tasker fra Royal Republiq, solbriller og lamper, marmorplader og keramik fra H. Skjalm P. Alle mærker, der fint passer ind i pigernes æstetiske univers, som er en kombination af rå kant, minimalisme og feminine materialer.

Butikken er hyggelig, og man får lyst til at gå på opdagelse i tøjet, det store udvalg af smykker og fint sammensatte opsætninger. Her føler man sig velkommen, og man fornemmer straks, at pigerne bag disken brænder for det, de laver og for at hjælpe kunderne – dog uden at det bliver for meget. Prisniveauet spænder fra lavt til middel, og der er gode muligheder for at finde en fin gave til veninden eller sig selv.

Hvad: Shop

Hvor: Værnedamsvej 3a