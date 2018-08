Ballade i Saxogade og Kødbyen før hipsterne: Sådan så Vesterbro ud i gamle dage

To små piger sidder og leger i en baggård på Vesterbro i København sidst i september 1956. Saneringen af baghusene i karreen mellem Saxogade, Matthæusgade , West-end og Vesterbrogade skal snart sættes i gang. B.T.'s Lasse Budtz og fotograf Willy Lund tog på besøg i kvarteret. »I alt 11 ejendomme skal falde, og disse huse rummer ca. 320 lejligheder. I dem bor 800-900 mennesker - nærmest 900. Hvor husene før har ligget, indrettes et parkanlæg, som alle beboere i karreen vil faa adgang til«. Der er selvfølgelig glæde over, at der nu skabes lys og luft over kvarteret, men kun hos dem i yderhusene. Beboerne i baghusene tvinges jo til at flytte fra deres billige lejligheder. »Da B.T. besøgte baggaardene, blev børnene henrykte ved at høre, at der skulle være anlæg der, hvor gaardene er i dag. Det vil sige - kun de børn, der bor i yderhusene, blev glade. De andre blev lange i ansigterne. For de skal flytte. En af dem, der skal blive, spurgte: - Tror du ogsaa, der kommer et bassin med vand i, mand«.