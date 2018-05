Amerikansk medie kårer København til verdens bedste badeby

CNN har netop offentliggjort en liste over verdens bedste badebyer. På første pladsen troner Danmarks hovedstad.

Fredag 1. juni åbner havnebadene for årets sæson, og det er igen tid til at hoppe i havnen lige, når man lyster.

Maj måned har bestemt også gjort sit til, at københavnerne kan se frem til en nedkøling fra de varme temperaturer med en kold dukkert, og det kan man nu gøre velvidende, at det, ifølge CNN, er i verdens bedste storby at bade i.

København er nemlig blevet kåret som nummer 1 på en liste, som det amerikanske nyhedsmedie CNN offentliggjorde i går.

Læs også: Fra øer i træ til havnerundfart med rosé: Alle vil have en bid af Københavns Havn

Listen består af de 12 mest badevenlige storbyer i verden. Og selv om København ligger nordligt, formår byen alligevel at slå kendte badedestinationer som bl.a. Sydney, Cascais i Lissabon og Copacabana ved Rio de Janeiro i Brasilien.

Om Københavns Havn som badeby skriver CNN, at Amager Strandpark er et ideelt sted, hvis man har behov for at komme væk fra hverdagen, slappe af og padle af sted langs den to kilometer lang lagune. Og hvis man forlader byen og tager over til havnebadene på Islands Brygge og Fisketorvet, er der gode muligheder for både motionister og dem, der bare vil slappe af, for at nyde vandet.

Her får du et overblik over alle de steder, du kan hoppe i havnen i København

CNN's liste over verdens bedste badebyer

1. København

2. Zürich

3. London

4. Hong Kong

5. Vancouver

6. Sydney

7. Lissabon

8. Paris

9. New York

10. Berlin

11. Stockholm

12. Rio de Janeiro

Kilde: CNN Travel